Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube’den başsağlığı Acar: “Suriye’den gelen acı haber yüreklerimizi dağladı” “Gün, birlik ve beraberlik günüdür”

Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, İdlip’de Türk gözlem noktasına rejim tarafından yapılan hava saldırısını tel’in etti. Başkan Acar, millî duygular ve idealler etrafında kenetlenme ve kahraman askerimize destek çağrısında bulundu.

Ülke olarak ibadet ve bağışlanmayla geçecek üç aylara girişin müjdecisi mübarek bir gecede ellerimizi duaya açmışken, Suriye’den gelen acı haberin yürekleri dağladığını söyleyen Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “İdlib’de, gözetleme noktalarımızdan birine, rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı neticesi 33 askerimiz şehit edilmiş, çok sayıda askerimiz ise yaralanmıştır. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Suriye’nin her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklendiğini belirten Acar, Türkiye’ye yapılan saldırıları önlemek maksadıyla bölgede bulunan Türk askerlerine yapılan saldırıyı, hiçbir gerekçeyle kabul edilebilir durum olmadığını ifade etti. Bütün dünyanın, Türkiye’nin barış ve insan odaklı çabalarına yardımcı olacağına, yaşanan zulmün son aşamasında İdlib’e sığınan milyonlarca mazlum insanın çaresizce katledilmesini alçak bir sessizlikle izlediğine dikkat çeken Ramazan Acar, “Aynı güçlerin güney sınırlarımız boyunca destekledikleri terör örgütleriyle mücadele etmenin yanı sıra, komşuluk ve insanî gerekçelerle yaklaşık 4 milyon mülteciyi toprağında barındırmak zorunda kalan Türkiye, Suriye’de 9 yıldır yaşanan iç savaş süresince devlet ve millet olarak üzerine düşeni sorumluluğu yerine getirmek konusunda tüm şartları zorlamış, dünyaya her anlamda örnek oluşturmuştur” dedi.

Başkan Acar, İstiklâl Harbinin hâlen devam ettiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Diplomasi, savaş ve insanlık hukuku çiğnenerek yapılan bu ve benzeri alçakça saldırılar karşısında sessiz kalan veya saldırının ortağı olan devletler, barış ve güvenli bölgenin tesisi için gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Emperyalizm, her alanda gelişerek güçlenen Türkiye’yi, yüzyıl önce İstiklâl Harbimizi verdiğimiz dönemin şartlarına benzer bir imkânsızlığa mahkûm edip bölgeden dışlamak, bizim dâhil edilmediğimiz bir oyun ve paylaşım planı ile bölgenin haritasını yeniden çizmek istemektedir. Ancak Türkiye, yüzyıl öncesinin Türkiye’si değildir, artık bölgede büyük bir güçtür. Geldiğimiz bu aşamada, Türkiye’nin kabul etmediği hiçbir çözüm, yaşama ve uygulanma şansı bulamayacaktır. Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir.”

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır, kalmayacaktır”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına aldığını belirten Acar, “Şeytanî oyun, planlayanlarının başına geçirilecektir. Millî güvenliğimizi, hak ve hukukumuzu ve masum insanların can güvenliğini korumak için teröre karşı sürdürdüğümüz mücadele sonuç alınıncaya kadar devam etmelidir, edecektir. Bu saldırıyı yapanlar da, saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır. Askerlerimize saldırarak amaçlarına ulaşacaklarını sananlar, kendileri için nasıl bir son hazırladıklarını göreceklerdir, görmeye de başlamışlardır” diye konuştu.

