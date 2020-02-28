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Dış ticaret bilgilendirme seminerine büyük ilgi

İHA

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Dış ticaret bilgilendirme seminerine büyük ilgi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.
İş dünyasından büyük illgi gören seminerde “ihracatta sağlanan devlet yardımları” başlığı altında sunum yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen, “Devlet destekleri Ticaret Bakanlığında 2 genel müdürlük altında yürütülüyor. Biri mal ihracatına yönelik destekleri sağlayan İhracat Genel Müdürlüğüdür. Bir diğeri ise döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin destekleri yürüten Serbest Bölgeler ve Yurtdışı Yatırımlar Genel Müdürlüğümüzdür” dedi.
Desteklerin bakanlık tarafından 3 aşamada açıklandığını belirten Sezen, bunların “ihracata hazırlık/kurumsal kapasite oluşturma destekleri”, “pazarlama/tutundurma destekleri” ve “yüksek katma değere yönelik destekler” olduğunu dile getirdi. Sezen, ihracata hazırlık/kurumsal kapasite oluşturma destekleri başlığında URGE, pazar araştırması ve rapor destekleri, pazarlama/tutundurma başlığında ‘pazara giriş belgeleri’, ‘yurtdışı şirket alımı’, ‘ticaret ve alım heyetleri’, ‘eticaret sitelerine üyelik’, ‘yurt dışı birim, marka ve tanıtım’, ‘KTZ’ ve ‘fuar’ destekleri, yüksek katma değere yönelik destekler başlığında ise ‘tasarım’ ve ‘markaturquality’ konularında desteklemeler verildiğini ifade etti.
“Hizmet sektöründe sağlanan devlet destekleri” başlığı altında bir sunum gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Mütercimi Ayben Çevik ise, Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yararlanabileceği sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektör destekleri bulunduğunu ifade etti.
Sektörlere göre farklı yüzde ve miktarlarda destekler verildiğini belirten Çelik, desteklerden faydalanabilmek için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne ödemenin/harcamanın/faaliyetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde kayıtlı elektronik posta (KEP) aralığıyla elektronik imza kullanılarak başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Çelik ayrıca, destek başvurularında harcamadan önce ön ödeme yapılmadığını ve ödemelerin bankacılık kanalıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Son olarak konuşan World ECommerce Forum (WORLDEF) Eğitim Direktörü Orxan Isayev, “eticaret ve eihracat uygulamaları” konularına işaret etti. Isayev, dünya ticaretinin eticaret ve eihracat eksenine doğru evrildiğini ve bu noktada atılım yapmayan işletmelerin uzun vadede yok olmaya mahkûm olduğunu ifade etti.
Dünyada eticaretin perakende içindeki payına bakıldığında liderliği yüzde 23,1’lik oranla Çin’in aldığını, onu yüzde 19,1 ile İngiltere ve yüzde 16 ile Güney Kore’nin takip ettiğini belirten Isayev, Türkiye’nin bu noktadaki oranının ise yüzde 5,5’te kaldığını aktardı. Eticaret sektöründe Amazon ve Ali Baba gibi firmalarının başta olduğunu ve Türkiye’den de bu tarz markaların çıkması için çaba sarf edilmesi gerektiğini, bunun Türkiye ekonomisinin büyümesi noktasında hayatî önem taşıdığını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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