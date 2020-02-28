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Şeftali bahçesindeki cinayetin sanığı: Eşimle ilişkisini olduğunu düşündüğüm için tartıştık

DHA


Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Memduh Altuntop´u (31), kıskançlık nedeniyle öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan İlhan Gençtürk (36), Kadriye Bilen (28) ve Öztürk Tünk (34) ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gençtürk´ün (24) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan İlhan Gençtürk, "Eşimle ilişkisini olduğunu düşündüğüm için Memduh´la tartıştık. Memduh bana tabancayla ateş etti, ben ona odunla vurdum ve öldü" dedi. Mahkeme, Bilen ve Tünk'ü tahliye ederek, duruşmayı erteledi.
Geçen nisan ayında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'deki şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içinde bir ceset görünce jandarmaya haber verdi. Bahçeye gelen ekipler, cesedin Memduh Altuntop´a ait olduğunu belirledi. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Altuntop'un yanındaki su şişeleri üzerinde yapılan parmak izi incelemesi sonunda, 
İlhan Gençtürk, Hüseyin Gençtürk, Öztürk Tünk ve Kadriye Bilen gözaltına alındı. Sorgularınınn ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan İlhan Gençtürk, Öztürk Tünk ve Kadriye Bilen ile tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen Hüseyin Gençtürk hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı.
'KARŞILIKLI BİRBİRİMİZE VURDUK'
Bursa 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada, tutuklu sanıklar İlhan Gençtürk, Kadriye Bilen ve Öztürk Tünk ile taraf avukatları hazır bulundu. Öldürülenin babası Sabahattin Altuntop ile annesi Saadet Altuntop'un da katıldığı duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Hüseyin Gençtürk ise gelmedi. 
Mahkemede savunmaları alınan sanıklardan İlhan Gençtürk, olay günü Memduh Altuntop ile buluşarak, şeftali bahçesine gittiklerini anlatarak, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşündüğüm Memduh´la, tartışmaya başladık. Tartışmada eşimi kastederek, `Sen o kadını hak etmiyorsun´ dedi. Bunun üzerine, abisi olarak ona tokat attım. Küfürler edip, aşağılayıcı sözler söyledi. Eline aldığı sert cisimle bana vurmaya başladı, ben de kendimi savundum. Karşılıklı birbirimize vurduk. Bir anda üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş etmek istedi.  O sırada elime geçen ağaç parçası ile Memduh´a vurdum.  Uyuşturucu satışı yapan Memduh´un eşimle ilişkisinin başladığını iki yıl önce anlamıştım" dedi.
'MEMDUH, İLHAN´A ANNE VE BABASINDAN DAHA YAKINDI'
Öztürk Tünk de, olay günü Mudanya Sahili'nde arkadaşları Fuat S. ve Kadriye Bilen ile otururken, İlhan Gençtürk'ün kendisini telefonla aradığını belirterek, "Yanına gittik. Memduh'u eli yüzü parçalanmış, kanlar içerisinde gördüm. Memduh yaşıyordu. Konuşmaya çalıştı ancak konuşamadı. Şokun etkisindeyken polisi ve 112'yi aramayı düşünemedim. Memduh'un nasıl öldüğünü bilmiyorum. Olay sırasında maktulün yanında değildim. İlhan'ın öldürüp, öldürmediği konusunda bilgim yok. Memduh, İlhan'ı anne-babasından yakın görüyordu. İlhan'ın ailevi problemleri olduğunu biliyorum ama Memduh´un, İlhan'ın eşiyle ilişkisi olduğuna dair bir bilgim yok" diye konuştu.
Kadriye Bilen ise olay yerinde Memduh Altuntop´u görmediğini savunarak, "Olay yerine gittiğimizde İlhan'ın elinde Memduh'un telefonu vardı. Benden telefonu açmamı istedi. Ben de şifresini bilmediğimi, son zamanlarda benden her şeyi gizlediğini söyledim" dedi.
OĞLUMUZU UYUŞTURUCU MADDE SATMAYA ZORLUYORDU
Daha sonra söz verilen Memduh Altuntop´un babası Sabahattin Altuntop, "İlhan Gençtürk, oğlumu uyuşturucu madde satması için zorluyordu. Oğlum bu kişilerden kurtulmak istiyordu. Oğlumu bu nedenle öldürüldüler. En ağır cezaları almalarını istiyorum" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanıklara ait HTS kayıtlarına bilirkişi incelemesi yapılmasına ve Memduh Altuntop ile İlhan Gençtürk'ün eşi arasında telefon görüşmesi olup olmadığını tespit edilmesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Kadriye Bilen ve Öztürk Tünk´ü tahliye eden mahkeme, başka suçtan tutuklu olan Hüseyin Gençtürk´ün sonraki duruşmaya zorla getirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.  DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-02-28 16:27:29

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