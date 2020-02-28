Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma

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Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde yarın Teksüt Bandırma ile karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Frutti Extra Bursaspor, yarın saat 17.30'da evinde Teksüt Bandırma'yı konuk edecek. Tofaş Spor Salonun'da oynanacak karşılaşmaya yeşilbeyazlı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından en son oynanan lig karşılaşmasında evinde Ormanspor'u 9088 mağlup eden Timsah, Bandırma ekibini de yenip alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

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