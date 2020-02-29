Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
Son iki maçtır kazanamayan Bursaspor, zirve yarışının kızıştığı dönemde hata istemiyor. Yeşil beyazlılar, yarın deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor´u yenerek zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde.
TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, 25´inci hafta mücadelesinde deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı´nda oynanacak olan bu mücadele saat 14:00´te başlayacak. Kritik randevuda Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar´ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Gökmen Baltacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özer Özden.
BURSASPOR, LİDERİN 8 PUAN GERİSİNDE
Hafta içerisinde oynanan maçlarda sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, 40 puanla 4´üncü sırada yer alıyor. Deplasmanda Adanaspor´u 1-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor ise puanını 35´e yükseltirken, 8´inci basamakta bulunuyor. Lider Hatayspor ile arasında 8 puan fark bulunan Bursaspor, mutlak galibiyetle kazanmayı amaçlarken; İstanbul temsilcisi ise yeşil beyazlılar ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.
TÜM MAÇLARI BURSASPOR KAZANDI
İki ekip bugüne kadar 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların tümünü Bursaspor kazandı. 2016/17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası´nda (ZTK) iki ekip aynı grupta yer alırken; Bursa temsilcisi, rakibini Bursa´da 3-0, deplasmanda ise 1-0 yendi. Bu sezonun ilk yarısında yine Bursa´da oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1´lik skorla yeşil beyazlılar oldu.
GOL SİLAHLARI VAR
İki ekibin de zorlu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor´da son maçta da gol sevinci yaşayan Yevgen Seleznov, ligdeki 8 golüyle takımın en golcü ismi olurken; Kubilay Kanatsızkuş ise 6 gol kaydetti. Cesar Grup Ümraniyespor´da ise Emircan Altıntaş´ın 11 golü bulunurken; Ghislain Gimbert de 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
ÜMRANİYESPOR´A KAN DEĞİŞİKLİĞİ YARADI
3 maçlık mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine giden Cesar Grup Ümraniyespor´da Sait Karafırtınalar yönetimindeki 3 maçta yenilmedi. Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçında Boluspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Keçiörengücü´nü 2-0 ve Adanaspor´u da 1-0 yendi. Bursaspor ise, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından son 2 maçında kazanamadı. Bu süreçte yeşil beyazlılar; BB Erzurumspor´a deplasmanda 2-1 kaybederken, evinde Altay ile 1-1 berabere kaldı.
EVİNDE ETKİLİ
Evinde etkili bir görüntü çizen İstanbul ekibi, puanlarının önemli bir kısmını iç sahada aldı. İstanbul temsilcisi, evindeki 12 maçta 24 puan toplarken, sahasındaki son 5 maçında da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Bursaspor ise deplasmanda oynadığı 12 maçta 17 puan toplayabildi. Deplasmanda oynadığı mücadelelerde istikrarsız sonuçlara imza atan yeşil beyazlılar, son 5 deplasman karşılaşmasında 2´şer galibiyet ve mağlubiyetle bir beraberlik aldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-02-29 10:50:17
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