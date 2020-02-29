İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 29 Şubat günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde: BandırmaYenikapıBostancı 09:30 seferi, BostancıYenikapıBandırma 18.45 seferi.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Saat 08.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya) seferi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı Yağmurda kayan araçlar birbirine girdi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı Yağmurda kayan ...
Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda ...
İnegöl yeni yüzme havuzuna kavuşuyor
YEREL HABERLER İnegöl yeni yüzme havuzuna kavuşuyor
Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı
YEREL HABERLER Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına ...
Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu
YEREL HABERLER Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu
Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri dağladı Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
YEREL HABERLER Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri ...
Osmangazi’de hizmet 24 saat devam ediyor Osmangazi’de gece mesâisi Kayhan Çarşısı câzibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Osmangazi’de hizmet 24 saat devam ediyor Osmangazi’de ...
Büyükşehir’den 13 bin TL ödüllü makale yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 13 bin TL ödüllü makale yarışması
Kentsel dönüşümde yeni dönem
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde yeni dönem
Bakır için tarihî hamama zarar verdiler
YEREL HABERLER Bakır için tarihî hamama zarar verdiler
Çocuğunuzun kulağına yabancı cisim kaçarsa ne yapmalısınız?
YEREL HABERLER Çocuğunuzun kulağına yabancı cisim kaçarsa ne ...
Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma
CHP Nilüfer’den Turgay Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER CHP Nilüfer’den Turgay Erdem’e ziyaret
Yinon Muallem TaKiDum etno caz ile büyüledi
YEREL HABERLER Yinon Muallem TaKiDum etno caz ile büyüledi
Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde"
YEREL HABERLER Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı ...
Uysal, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nın konuğu oldu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: “Reel Sektörle İletişime Büyük Önem Veriyoruz”
YEREL HABERLER Uysal, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nın ...
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürmüş
YEREL HABERLER Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürmüş
Şeftali bahçesindeki cinayetin sanığı: Eşimle ilişkisini olduğunu düşündüğüm için tartıştık
YEREL HABERLER Şeftali bahçesindeki cinayetin sanığı: Eşimle ...
Malatyalı bisikletçilerden Karacabey’de mola
YEREL HABERLER Malatyalı bisikletçilerden Karacabey’de mola
Bursalı iş kadınları alçak saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Bursalı iş kadınları alçak saldırıyı kınadı
Matlı: “Devletimizin atacağı her adımın destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Matlı: “Devletimizin atacağı her adımın ...
Dış ticaret bilgilendirme seminerine büyük ilgi
YEREL HABERLER Dış ticaret bilgilendirme seminerine büyük ilgi
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube’den başsağlığı Acar: “Suriye’den gelen acı haber yüreklerimizi dağladı” “Gün, birlik ve beraberlik günüdür”
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube’den ...
(Görüntülü) Bursasporlu oyunculardan Altay maçının hakemine tepki
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursasporlu oyunculardan Altay maçının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X