Bursaspor, İstanbul'da çıkış arıyor

TFF 1. Lig'de son iki haftada 5 puan kaybeden Bursaspor, yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, yarın saat 14.00'te deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybettikten sonra hafta içinde evinde Altay ile 22 berabere kalarak iki maçta 5 puan kaybeden yeşilbeyazlılar, İstanbul'dan galip dönüp yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek. Playoff hedefi olan Ümraniyespor ise, kritik karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılıp ilk 6'ya yükselmeye çalışacak.



Bursaspor'da 3 kritik eksik

Sezonun ikinci yarısında sürekli eksik oyuncuların fazla olmasından dolayı sıkıntı çeken yeşilbeyazlılarda, Ümraniyespor maçı öncesi yine eksik oyuncular bulunuyor. Uzun zamandır sakatlığı süren Burak Kapacak ve Altay maçında sakatlanan Serdar Özkan, İstanbul'da sahada olamayacak. Kart cezası devam eden Özer Hurmacı da takımı bu deplasmanda yalnız bırakacak.

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