Bursaspor, kritik maça hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeşilbeyazlılar, yarın oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın saat 14.00'te deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yapılan idmanla bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Ardından pas pres oyunu oynayan futbolcular, son bölümde ise taktik çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.