İTSO’dan vergi çalıştayı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bursa Vergi Dâiresi Başkanlığı iş birliğiyle üyelerine ve mâlî müşavirlere yönelik Vergi Çalıştayı düzenledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından Bursa Vergi Dâiresi Başkanlığı iş birliğiyle İTSO Konferans Salonu’nda tertiplenen Vergi Çalıştayı büyük ilgi gördü. Önemli bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği seminerd emerak edilen konular, uzmanlar tarafından cevaplandı.

Çalıştayda konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İçerisinde bulunduğumuz Vergi Haftasını kutluyorum. İnegöl ekonomisi, sanayii ve üyelerimiz adına başta Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı olmak üzere bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. İTSO olarak her zaman Bursa Vergi Dairesi Başkanlığımızı yanımızda gördük, destekçimiz oldular. İki kurum olarak ortak birçok faaliyette bulunduk, bundan sonra da bu sinerji ile şehrimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyor, Çalıştayımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Uğurdağ’ın açılış konuşmasının ardından başlayan ve Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürü Mustafa Özdemirci moderatörlüğünde düzenlenen Vergi Çalıştayında Eğitim Müdürü M. Şakir Aydın ‘İnteraktif Vergi Dairesi’ ve ‘POS Cihazlarının Vergi Dairesince Takibi’, Vergi Dairesi Müdürü Burcu Eryılmaz ‘Beyannâme Üzerinden İndirim Yapılabilen Bazı Harcamalar’ ve ‘Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi’, ‘Gelir Uzmanı Özhan Balcıoğlu ve Gelir Uzmanı Emrah Uysal ‘KDV Kanunu İade Süreçleri’, Gelir Uzmanı Özkan Sevim ‘509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle İlgili Son Değişiklikler’, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Hasan Demirtürk ve Gelir Uzmanı Eser Beyazadam ise ‘MuhtasarSGK Prim Hizmetleri Bildirgesi Birleştirme İşlemleri’ konularında bilgilendirmelerde bulundular.

Bursa Vergi Dâiresi Başkanı Nuri Karakaş ise, “İTSO iş birliğiyle çok faydalı bir çalıştay gerçekleştirdik. Sahada mükelleflerimizin doğru uygulamalarda bulunmaları açısından gayretle çalışıyoruz. Arkadaşlarımız konularına çok hâkimler ve verimli bilgiler vererek mükelleflerimizi ve mali müşavirlerimizi merak edilenler noktasında aydınlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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