Bursa’dan yerli otomobil projesi için Ankara zirvesi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Yerli Otomobil Platformu’na en yüksek katkıyı Bursa sağlayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Bursa’dan yerli otomobil projesi için Ankara zirvesi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Yerli Otomobil Platformu’na en yüksek katkıyı Bursa sağlayacak”

İHA

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyasının gerçekleşeceği şehir olan Bursa, BTSO liderliğinde yürütülen ileri teknoloji odaklı çalışmalarla projeye hız kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Bursa milletvekilleri ile Bursa'daki oda ve borsa başkanlarının buluştuğu toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Millî teknoloji hamlemizin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için kurulacak platforma en yüksek seviyede katkı sağlamaya hazırız" dedi.

Bursa’dan yerli otomobil projesi için Ankara zirvesi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Yerli Otomobil Platformu’na en yüksek katkıyı Bursa sağlayacak”

Türkiye’nin 60 yıllık yerli otomobil rüyasının gerçekleşeceği şehir olan Bursa, BTSO liderliğinde yürütülen ileri teknoloji odaklı çalışmalarla projeye hız kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Bursa milletvekilleri ile Bursa'daki oda ve borsa başkanlarının buluştuğu toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Millî teknoloji hamlemizin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için kurulacak platforma en yüksek seviyede katkı sağlamaya hazırız” dedi.
Türkiye ekonomisinin vasıflı dönüşümünde yeni bir eşik olarak kabul gören yerli otomobil projesi için çalışmalarını hızlandıran Bursa’da oda ve borsa başkanları ile Bursa milletvekilleri, Ankara’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde buluştu. Hisarcıklıoğlu’nun TOGG’un yürüttüğü çalışmalar hakkında Bursa milletvekillerine ile oda ve borsa başkanlarını bilgilendirdiği toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, ortak akılla ülke ekonomisi için rol model projelere ev sahipliği yapan Bursa’nın Türkiye ekonomisinde tarihi yatırımlardan biri olan yerli otomobil projesi için de güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.
Şehrin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla tarihî bir sorumluluğu yerine getireceğini ifade edenBaşkan Burkay, projenin Bursa’da hayata geçirilecek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. İbrahim Burkay, “Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun üstlendiği liderlik yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesinde itici güç oldu. Kendisine kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kurulması planlanan Yerli Otomobil Platformu’na da Bursa iş dünyası olarak en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuştu.
“Bütün kaynaklarımızla yerli otomobilimizi destekliyoruz”
BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Otomotiv ve Taşıt Konseyi’nin ortak akılla geliştirdiği çalışmalar sayesinde sektörün yol haritasını belirlediklerini vurgulayan İbrahim Burkay, şunları kaydetti:
“Son 7 yılda geliştirdiğimiz projelerle sektörün gelecek 50 yılının teknolojisini kurguluyoruz. Bu noktada özellikle BUTEKOM çatısı altında hayata geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarda Bursamıza kazandırmaya hazırlandığımız mükemmeliyet merkezlerimiz, gerek yerli otomobilimizin teknolojik donanımlarının geliştirilmesinde gerekse de otonom sürüş yazılımlarında çok önemli rol oynayacak. Diğer taraftan URGE ve kümelenme faaliyetlerimizle bin 400 firmamızın yetenek matrislerini çıkardık. Bu firmalarımız ülkemizin savunma sanayinde olduğu gibi yerli otomobil projesinde de çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bununla birlikte sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağını yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz BUTGEM’de Türkiyemizin yerli otomobil projesi için gerekli eğitimleri düzenlemeye de hazırız. Tüm yatırımlarımız va kaynaklarımızla yerli otomobil projesinin destekçisiyiz.”
Matlı’dan yerli otomobil teşekkürü
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Bursa’nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını belirterek, “Yerli otomobil projesi de Bursa’ya yeni iş alanları ve katma değer sağlayacak. Bu projenin Bursa’ya kazandırılmasını sağlayan Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu konuda BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay da gerek Cumhurbaşkanımız ile gerekse de bakanlarımızla bir araya gelerek gerekli temaslarda bulundu. İbrahim Bey’e de ayrıca teşekkür ediyorum. 12 Mart’ta Bursa’da gerçekleştireceğimiz toplantıyla projeye ilişkin tüm detayları ve yol haritasını da değerlendirme fırsatına sahip olacağız” dedi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yerli otomobil projesinin Türkiye’nin marka imajına olağan üstü katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirilen sanayi devrimlerini ıskaladığına işaret eden Hisarcıkloğlu, “Bu proje sayesinde Türkiye, otomotiv endüstrisinin itici güç olduğu teknolojiyi de yakalamış olacak. Yerli otomobil projesi, ana sanayimiz ile birlikte yan sanayi firmalarımızın dönüşümünü de sağlayacak. Türkiye’de bütün kesimlerin sahip çıktığı bu proje artık Bursa’nın” diye konuştu.
Toplantıya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı EfkanÂlâ ile Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Güler ile Bursa’daki oda ve borsa başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2)
YEREL HABERLER Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2)
Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti Genç kadının katili boşanma aşamasındaki kocası çıktı
YEREL HABERLER Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını ...
İTSO’dan vergi çalıştayı
YEREL HABERLER İTSO’dan vergi çalıştayı
(Görüntülü) İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, otomobiller yola savruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, ...
Bursaspor, kritik maça hazır
YEREL HABERLER Bursaspor, kritik maça hazır
Bursaspor, İstanbul'da çıkış arıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, İstanbul'da çıkış arıyor
Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar
YEREL HABERLER Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar
Bursa- İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, otomobiller yola savruldu
YEREL HABERLER Bursa- İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, ...
Oynayarak öğretin
YEREL HABERLER Oynayarak öğretin
Genç kadını göğsünden vurup yola attılar Bursa'da taksiden yola atıldığı iddia edilen genç kadının hastanede göğsünden tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı.
YEREL HABERLER Genç kadını göğsünden vurup yola attılar Bursa'da ...
Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü
YEREL HABERLER Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü
Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı Yağmurda kayan araçlar birbirine girdi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı Yağmurda kayan ...
Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda ...
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
İnegöl yeni yüzme havuzuna kavuşuyor
YEREL HABERLER İnegöl yeni yüzme havuzuna kavuşuyor
Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına organizasyonu da yaptı
YEREL HABERLER Tatile götürüp, doğum gününü kutladığı kuzusuna, kına ...
Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu
YEREL HABERLER Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu
Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri dağladı Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
YEREL HABERLER Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri ...
Osmangazi’de hizmet 24 saat devam ediyor Osmangazi’de gece mesâisi Kayhan Çarşısı câzibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Osmangazi’de hizmet 24 saat devam ediyor Osmangazi’de ...
Büyükşehir’den 13 bin TL ödüllü makale yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 13 bin TL ödüllü makale yarışması
Kentsel dönüşümde yeni dönem
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde yeni dönem
Bakır için tarihî hamama zarar verdiler
YEREL HABERLER Bakır için tarihî hamama zarar verdiler
Çocuğunuzun kulağına yabancı cisim kaçarsa ne yapmalısınız?
YEREL HABERLER Çocuğunuzun kulağına yabancı cisim kaçarsa ne ...
Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Bandırma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X