Fen işleri personeline ilk yardım eğitimi

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli 20 personel, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yetki belgeli temel ilkyardım eğitimine katıldı.

Bir yandan şehri geleceğe hazırlayacak projeleri hayata geçirirken, bir yandan da personelin gelişimi için farklı eğitimlere devam eden İnegöl Belediyesi, 20 personelini ilk yardım konusunda daha donanımlı hale gelmeleri için eğitime gönderdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 20 personel, Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yetki belgeli temel ilkyardım eğitimine iştirâk etti. Eğitimde muhtemel iş kazaları, trafik kazaları ve doğal âfetlerde hayat kurtarmaya ya da tehlikeleri asgariye indirmeye yönelik bilgiler verildi.

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