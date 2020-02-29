Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde BursaAnkara yolundaki Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e giden Nevzat Nar (60) yönetimindeki 06 AN 7588 plakalı otomobil, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, araçtaki Gülünaz Nar (58), Mert Şenol (8) ve Pelin Şenol (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-02-29 18:33:53



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