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Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler

DHA


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da Orhangazi Ardahanlılar Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırının ardından gönüllü askerlik için dilekçe verdi.
Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Bursa'daki Orhangazi Ardahanlılar Derneği'nin 50'yi aşkın üyesi, askerlik şubesine gidip, gönüllü askerlik için dilekçe verdi.
Orhangazi Ardahanlılar Derneği Başkanı Mustafa Kaya yaptığı açıklamada, "Türkiye´mizin başı sağ olsun. Şehit hepimizin şehidi, Türk ordusu yalnız değildir. Bu topraklar için canımızı verir, gözümüzü bile kırpmayız. Vatana can feda" dedi. 
Ziyaret sonunda dilekçelerinin yetkililere teslim edildiğini açıklayan Kaya, "Umarım kabul edilir. Söz konusu vatan ise biz her zaman hazırız, yeterince şehit verdik daha vermeyelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2020-02-29 19:43:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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