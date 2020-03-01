Oto hırsızları polisten kaçamadı Çaldıkları otomobile düz kontak yapıp sahte plaka takmışlar

Bursa’da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, suçüstü yakalandı.

Edilen bileğiye göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri 16 EBT 39 plakalı otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden ekipler aracı durdurdu. Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden polis, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını fark etti. Arabanın çalındığını belirleyen polis araçtaki G.B, M.G, S.A. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Bu esnada gece bekçileri yaptıkları araştırmada aracın sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Ekipler araç sahibine ulaşırken gözaltındaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.