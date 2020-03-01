Minik afacan kreşten firar etti 3 yaşındaki çocuk kreşten firar etti Kreş, firar eden çocuk için tazminat ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Minik afacan kreşten firar etti 3 yaşındaki çocuk kreşten firar etti Kreş, firar eden çocuk için tazminat ödeyecek

İHA

Arkadaşlarıyla birlikte bahçede oynadığı sırada kreşin demir parmaklarının arasından firar eden 3 yaşındaki çocuk, bir süre sonra parkta bank üzerinde uykuya daldı. Mahalle muhtarının bulduğu çocuk polis karakoluna götürüldü. Şok yaşayan aile kreş hakkında tazminat davası açtı.
Çalıştıkları için 3 yaşındaki çocuklarını evlerinin yakınındaki kreşe veren genç çift, hayatlarının şokunu yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte kreşin bahçesinde oynayan minik afacan, demir parmaklıklar arasından çıkarak kreşten firar etti. Bir süre sonra mahalle muhtarı, parktaki bank üzerinde uyurken bulduğu çocuğu polis karakoluna götürdü. Polis merkezine davet edilen genç çift, skandalla sarsıldı.
Kreşe emanet ettikleri çocuğun firar etmesinde kreş yetkililerinin ihmali olduğunu öne süren çift, konuyu yargıya taşıdı. Firarla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, kovuşturmaya gerek olmadığına hükmetti. Bu kez aile kreş yetkilileri hakkında manevi tazminat davası açtı.
Henüz dört yaşındaki çocuğun kreş yetkililerinin ihmali üzerine hayati tehlike geçirdiğini belirten davacı anne baba; çocuklarını kreşte sanmakta iken karakoldan gelen telefon ile çocuğun kreşte olmadığını, tek başına parkta olduğunu öğrendiklerini, kreş yetkilileri tarafından bu durumun bildirilmediğini, kreş yetkililerinin bakımı ve gözetimi altında olan çocuğun nerede olduğunun kreş yetkililerince bilinmemesinin sorumsuzluk olduğunu öne sürdü. Ebeveyn, manen sıkıntı yaşadıklarını, zor günler geçirdiklerini belirterek, her biri için 10 bin TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etti.
Davalı kreş yetkilileri ise, olay günü çocuğun öğretmenleri nezaretinde kreşin bahçesinde oyun saatinde oyun oynarken, demir parmaklıklarla çevrili kapıdan kafasını sokarak bahçenin dışına çıktığını öne sürdü. Yetkililer, öğretmenin bunu hemen fark ettiğini, derhal kreşin kamera kayıtlarını inceleyerek, çocuğun kapıdan çıkıp parka yöneldiğini tespit ettiğini, ailesini arayarak haber vermek istediğini, ancak annenin telefonları açmadığını dile getirdi. Babanın ise telefonu direk kapattığını, bu esnada kreş öğretmenleriyle birlikte çocuğu çevrede ararken çocuğun karakolda olduğunun haberinin geldiğini, davacıların ise olayı çarpıtarak gerçek dışı iddialarda bulunduklarını savundu. Yetkililer, çocuğun bina içerisinden koşarak çıktığını ve korkuluk demirlerinin arasından geçtiğini, olayın 1 dakika içerisinde meydana geldiğini ve çocuğun kreşin 30 metre ilerisindeki parkta bulunduğunu savunarak, davanın reddini diledi.
Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı anne baba kararı temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi. Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan daire, kreşten çocuğun firar etmesinde öğretmenlerin sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Davacıların çocuklarının bakımı ve gözetimi için davalının kreşine bıraktıktan sonra davalının gerekli özeni göstermediğinden küçüğün kreşten ayrıldığı ve parkta bulunduğu, olay sırasında küçüğün üç yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Çocuğun ailesinin manevi yönden yıpranacağı gözetilerek davacılar için Medeni Kanunun 4. maddesi hükmünü de değerlendirilerek hak ve nesâfet (insaf) ilkeleriyle bağlı kalarak tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurlu eylemin mağdurda uyandırdığı elem ve ıstırabın derecesi, istek sahibinin toplumdaki yeri, kişiliği, hassasiyet derecesi dikkate alınmak suretiyle makul bir tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 gündür haber alınamayan grafiker, evde ölü bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamayan grafiker, evde ölü bulundu
23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Düz kontak yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Düz kontak yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheliler ...
DHA YURT - DÜZ KONTAK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER DHA YURT - DÜZ KONTAK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ...
Oto hırsızları polisten kaçamadı Çaldıkları otomobile düz kontak yapıp sahte plaka takmışlar
YEREL HABERLER Oto hırsızları polisten kaçamadı Çaldıkları otomobile ...
(Görüntülü)BURSA-Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA-Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün ...
Frutti Extra Bursaspor - TEKSÜT Bandırma BK: 88-78
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TEKSÜT Bandırma BK: 88-78
Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler
YEREL HABERLER Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler
Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada 
YEREL HABERLER Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada 
Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler
YEREL HABERLER Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler
(Görüntülü) 29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş, asker selamıyla 'evet' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman ...
Fen işleri personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Fen işleri personeline ilk yardım eğitimi
29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş, asker selamıyla 'evet' dedi
YEREL HABERLER 29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş, asker ...
Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2)
YEREL HABERLER Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2)
Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti Genç kadının katili boşanma aşamasındaki kocası çıktı
YEREL HABERLER Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını ...
Bursa’dan yerli otomobil projesi için Ankara zirvesi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Yerli Otomobil Platformu’na en yüksek katkıyı Bursa sağlayacak”
YEREL HABERLER Bursa’dan yerli otomobil projesi için Ankara ...
İTSO’dan vergi çalıştayı
YEREL HABERLER İTSO’dan vergi çalıştayı
(Görüntülü) İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, otomobiller yola savruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, ...
Bursaspor, kritik maça hazır
YEREL HABERLER Bursaspor, kritik maça hazır
Bursaspor, İstanbul'da çıkış arıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, İstanbul'da çıkış arıyor
Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar
YEREL HABERLER Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar
Bursa- İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, otomobiller yola savruldu
YEREL HABERLER Bursa- İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, ...
Oynayarak öğretin
YEREL HABERLER Oynayarak öğretin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X