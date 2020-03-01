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Habertürk
Yastayız

(Görüntülü) 3 gündür haber alınamayan grafiker, evde ölü bulundu

DHA

BURSA?da, mesai arkadaşlarının 3 gündür haber alamadığı grafiker Deniz Kara (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BURSA?da, mesai arkadaşlarının 3 gündür haber alamadığı grafiker Deniz Kara (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokak?ta oturan grafiker Deniz Kara'dan 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde polise haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Kara'yı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deniz Kara'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Kara'nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Kara?nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu arada, Deniz Kara?nın 4 ay önce annesi Naz Kara?yı kaybettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa
2020-03-01 10:25:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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