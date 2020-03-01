Yüzlerce otomobil şehitler için konvoy yaptı Şehidin evinin önüne yüzlerce araçla gidip dua ettiler

Bursa'da araçlarıyla konvoy yapıp şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın evinin önüne giden vatandaşlar, şehitler için dua edip İdlib'de düzenlenen saldırıyı kınadı.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Botanik Park'ta araçlarıyla toplanan 150 kişi, şehir içinde konvoy yaparak ailesi Bursa'da yaşayan İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Burada İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık, daha sonra dualar edip, sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını bildirdi. Yüzlerce kişinin bulunduğu kalabalık, hep bir ağızdan 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak asker olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Emin Toktaş, "Biz Bursa'da dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma adına bir araya gelmiş birçok otomobil grubuyuz. İdlib'de yapılan hain saldıra şehit olan tüm kardeşlerimizin ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Bizde otomobil grupları olarak Bursa'daki şehidimizin evinin önüne gelerek yapılan hain saldırıyı kınıyoruz" dedi.

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