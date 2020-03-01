Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye protesto

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursasporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına giderek protestoda bulundu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da taraftarlar, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili TFF'yi protesto etti.

Karşılaşma için İstanbul'a giden yeşilbeyazlı bir grup futbolsever, TFF'nin Riva'daki binasının önüne giderek üzerinde, "Temiz lig istiyoruz, adalet istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.