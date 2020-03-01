Mehmet Akif İnan Yıldırım'da anıldı

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Kudüs şairi olarak bilinen, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen “Mehmet Akif İnan’ı Anma Gecesi” etkinlikleri kapsamında anıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Şair ve Yazar Mustafa Özçelik, Araştırmacı Yazar ve Gazeteci Mehmet Doğan, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ve Yazar Metin Önal Mengüşoğlu ile Yıldırımlılar katıldı. Mehmet Akif İnan’a dair hatıraların anlatıldığı programda, İnan’ın hayatı ve genel konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı.

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