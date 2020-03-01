Bursa'daki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde, 2 ton hamsi pişirilerek, katılan 5 bin kişiye dağıtıldı.

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 26 Şubat1 Mart'ta, Hikmet Şahin Kültürparkı'nda, Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalin son gününde kurulan tezgah üzerinde 2 ton hamsi pişirildi. Hamsiler, ekmek arasında festivale katılan 5 bin kişiye dağıtıldı. İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, "Öncelikle İdlib'de hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz bu etkinliği birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla düzenliyoruz. Şehitlerimiz olması nedeniyle festivalimizdeki konserleri iptal ettik. Bugün de vatandaşlarımıza 2 ton hamsi ikram ediyoruz" diye konuştu.

Festivalin son gününde, alanda bulunanlara hamsi ikram eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-01 17:24:18



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