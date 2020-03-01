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Güzel havayı gören sahile akın etti Mudanya sahili doldu taştı

İHA

Haftanın yağışlı ve rüzgarlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

Güzel havayı gören sahile akın etti Mudanya sahili doldu taştı

Haftanın yağışlı ve rüzgarlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.
Hafta sonunda bahar havası ve güneşi gören Bursalılar, soluğu Mudanya sahilinde aldı. Kimi sahil şeridinde ailesiyle yemek yerken, kimi ise deniz havasıyla çayını yudumladı. Olta ile balık tutmaya çalışanların da büyük çaba sarf ettikleri dikkatlerden kaçmadı. Güzel havanın ve deniz kokusu arasında çocuklar da sahil şeridindeki parklarda gönüllerince eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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