TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlasporspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Tunç Özdemir x, Kerem İlitangil x, Mustafa Burak Kuş x

Karacabey Belediyespor: Hasan xx, Berk x, Hasan Güleryüz x, Sergen x, Sefa xx (Ömer dk. 45 x), İlyas x, Muhammet x, Abuzer x (Said dk. 80 x), Gökhan x, Rasimcan xx, Sadık x (Berkay dk. 90 ?)

Muğlaspor: Gökhan x, Mustafa x, Mehmet xx, Burak xx (Rıza dk. 90 ?), Ramazan x (Adem dk. 87 ?), Güray x, Rıdvan xx, Murat Can xx, Batuhan x, Muhammed x, Bilal x

Goller: Ömer (dk. 57) (Karacabey Belediyespor), Murat Can (dk. 24) (Muğlaspor)

Kırmızı kart: Ömer (dk. 90) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Hasan, İlyas (Karacabey Belediyespor), Güray, Bilal, Batuhan (Muğlaspor)

