Bursa'da alev alan özel halk otobüsü yandı

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İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da hareket halindeki özel halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesinde saat 07.00 sıralarında, Küçükbalıklı yönüne giden 16 YT 902 plakalı özel halk otobüsü, Namık Kemal Mahallesi İnönü Caddesi'ne geldiğinde alev aldı. Şoför, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Muammer İRTEM

2020-03-02 10:10:35



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