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Bursaspor galibiyeti unuttu

İHA

Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında da kazanamayan yeşilbeyazlılar, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Bursaspor galibiyeti unuttu

Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında da kazanamayan yeşilbeyazlılar, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
'Yeniden zirveye' sloganıylasezona başlayan ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Bursaspor, son dönemde büyük bir düşüş yaşıyor. Şampiyonluk adaylarından biri olan yeşilbeyazlılar, TFF 1. Lig'de çıktığı son 3 maçtan da galip ayrılamadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 21'lik mağlubiyetle dönen Timsah, ardından hafta içi Bursa'da oynanan Altay karşılaşmasından da sahadan 22'lik beraberlikle ayrıldı. İki maçta yaşanan 5 puan kaybından sonra çıkışa geçmeyi hedefleyen Bursaspor, dün ligin 25. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Cesar Grup Ümraniyespor ile de 11 berabere kaldı ve son 3 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.
Ligin ilk yarısının 15. haftasında oynanan Altınordu maçının ardından 'kan uyuşmazlığı' gerekçesiyle Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, İbrahim Üzülmez'i büyük umutlarla takımın başına getirmişti. Yeni hocası Üzülmez ile sezonun ilk yarısının son iki maçından 3 puan çıkaran Timsah, ligin ikinci devresine Karagümrük ve Akhisarspor galibiyetleriyle iyi başladı, fakat devamı gelmedi. Yeşilbeyazlılar, son 3 maçta galibiyet göremedi ve liderin 8, ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 4 puan gerisinde kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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