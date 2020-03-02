TÜRİB Yüksek İstişâre Kurulu toplandı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)Yüksek İstişâre Kurulu Üyeliğine seçildi.

TOBB Birlik Merkezi`nde TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu başkanlığında ilk toplantısı gerçekleştirilen TÜRİB Yüksek İstişâre Kurulu hakkında değerlendirmelerde bulunan BTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TÜRİB Yüksek İstişâre Kurulu`nda görev almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu`na teşekkür etti. Toplantıda Türkiye’nin gelişmiş tarım piyasası yolculuğunun iki önemli ayağının lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları olduğunun altını çizen Matlı, “2018 yılının ikinci yarısından sonra daha aktif hale gelen bu sistemdekısa zamanda büyük yol kat edildi. Lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak maksadıyla kurulan bu yapıda elektronik ürün senetleri üzerinden hubûbat, baklagil ve yağlı tohumlar başta olmak üzere fındık, kuru kayısı, kuru üzüm, pamuk, zeytin, zeytin yağı gibi ziraî ürünlerin işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik platform alanı oluşturarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak maksadıyla işlemlerini gerçekleştiren TÜRİB, yaklaşık 50 bin aktif yatırımcısı ve 4,5 milyon ton lisanslı depo kapasitesine ulaştı” dedi.

Bundan sonraki öncelikli hedeflerinin sistemin üreticilere, sanayicilere, sivil toplum örgütlerine ve tüm paydaşlara daha yakından tanıtmak olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “TÜRİB aslında tarımın geleceği, üreticimizin garantisidir. Ürün toprağında yetişir, borsasında değerlenir sloganıyla çıktığımız bu yolda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 110 Ticaret Borsamızla tarımın geleceğinde daha faal rol almaya hazırız” dedi.

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