Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 24 gözaltı Şafak baskınında 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bu kadarına da pes! 'Bebek' gibi yaşıyor

Bursa başta olmak üzere İstanbul, Kayseri, Yozgat ve Ankara’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 24 kişi gözaltına alındı. Sabahın ilk saatlerinde yapılan operasyonda 5,5 kilo metamfetamin, 35 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 aydır yürüttüğü uyuşturucu operasyonu için bu sabah düğmeye bastı. Bursa merkezli İstanbul, Kayseri, Yozgat ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi. Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5,5 kilo metamfetamin, 35 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişiden 19’u suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kurulu örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya temin etmek suçlarından adlî makamlara sevk edilirken, 5 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

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