Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'daki oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından Suriye'de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınamak ve Türk askerlerine desteklerini göstermek amacıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan BTSO Yönetim kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Uluslararası alanda kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Bursa'daki oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İdlip'de Suriye rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıyı kınamak ve Türk askerlerine desteklerini göstermek için ortak basın açıklaması yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde BTSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da ilçe oda ve borsaları, sendika temsilcileri ve iş dünyası kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini belirten Burkay, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" dedi.

'BU OPERASYONU SİYASET ÜSTÜ GÖRMELİYİZ'

Türkiye'nin milli güvenliğinin sınırlarının ötesinde başladığını vurgulayan Burkay, Türkiye'nin bölgenin huzura, istikrara ve barışa kavuşması için iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Uluslararası alanda kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız. Rejim güçleri yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-03-02 13:16:56



