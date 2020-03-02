Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

DHA


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'daki oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından Suriye'de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınamak ve Türk askerlerine desteklerini göstermek amacıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan BTSO Yönetim kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Uluslararası alanda kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Bursa'daki oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İdlip'de Suriye rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıyı kınamak ve Türk askerlerine desteklerini göstermek için ortak basın açıklaması yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde BTSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da ilçe oda ve borsaları, sendika temsilcileri ve iş dünyası kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi
İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini belirten Burkay, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" dedi.
'BU OPERASYONU SİYASET ÜSTÜ GÖRMELİYİZ'
Türkiye'nin milli güvenliğinin sınırlarının ötesinde başladığını vurgulayan Burkay, Türkiye'nin bölgenin huzura, istikrara ve barışa kavuşması için iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Uluslararası alanda kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız. Rejim güçleri yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-03-02 13:16:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 çocuk annesi kayıplara karıştı
YEREL HABERLER 5 çocuk annesi kayıplara karıştı
Bursa iş dünyası Bahar Kalkanı harekâtı için tek ses ve tek yürek BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”
YEREL HABERLER Bursa iş dünyası Bahar Kalkanı harekâtı için tek ses ...
Muhtarlar mahallelerin röntgenini çekecek Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Muhtarlar mahallelerde bizim gözümüz kulağımız"
YEREL HABERLER Muhtarlar mahallelerin röntgenini çekecek Bursa ...
İnegölspor, Play-Off hedefini sürdürüyor
YEREL HABERLER İnegölspor, Play-Off hedefini sürdürüyor
Gemlik Belediyesi’nden hayvanseverlere destek
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden hayvanseverlere destek
Bursaspor´un savunma sıkıntısı
YEREL HABERLER Bursaspor´un savunma sıkıntısı
Hocalı katliâmı şehitleri Osmangazi’de anıldı
YEREL HABERLER Hocalı katliâmı şehitleri Osmangazi’de anıldı
Yenikent Mahallesi’ne modern cami
YEREL HABERLER Yenikent Mahallesi’ne modern cami
Gemlik'te Karsak Deresi beyaza büründü
YEREL HABERLER Gemlik'te Karsak Deresi beyaza büründü
Mudanya’da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Mudanya’da kapalı pazar yeri proje çalışmaları ...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 24 gözaltı Şafak baskınında 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 24 ...
TÜRİB Yüksek İstişâre Kurulu toplandı
YEREL HABERLER TÜRİB Yüksek İstişâre Kurulu toplandı
İTSO’dan kadınlara özel seminer
YEREL HABERLER İTSO’dan kadınlara özel seminer
Tarım A.Ş.’nin AB projesinde ayrıntılar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Tarım A.Ş.’nin AB projesinde ayrıntılar masaya ...
Kızını hastaneye götüren sürücü ters şeride girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kızını hastaneye götüren sürücü ters şeride girdi: 2 ...
95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor
Bursaspor galibiyeti unuttu
YEREL HABERLER Bursaspor galibiyeti unuttu
Bursa'da alev alan özel halk otobüsü yandı
YEREL HABERLER Bursa'da alev alan özel halk otobüsü yandı
Eller Bahar Kalkanı ve şehitler için semaya kalktı
YEREL HABERLER Eller Bahar Kalkanı ve şehitler için semaya kalktı
Yılda bir defa pişen çorbadan içmek için yüzler metre kuyruk oluşturdular
YEREL HABERLER Yılda bir defa pişen çorbadan içmek için yüzler metre ...
Penguenler yumurtlamaya başladı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenler yumurtlamaya başladı Penguenlerin beslenmesi kamerada
YEREL HABERLER Penguenler yumurtlamaya başladı Bursa Hayvanat ...
Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
(Görüntülü) Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu
Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 1-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 1-1

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X