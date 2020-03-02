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304 kez ameliyat olan Kayra su içmeye başladı

DHA

304 kez ameliyat olan Kayra su içmeye başladı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 304 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuştu. Kayra, biberonla su içmeye başladı. 
İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 303 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, yemek borusu nakli için 304'üncü ameliyatına girdi. 12 saat süren ameliyatı başarılı geçen Kayra, sağlığına kavuştu. Kayra son operasyon soncunda biberonla su içmeye başladı. 
Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş ise, "Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Kayra şu an normal odaya alındı. Biberonla su içmeye başladı. Tedavisi sürecek. Tükürüğünü bile artık yutabilmesi bizi çok mutlu etti. Fakat Kayra'nın tedavisi ve kontrolleri bir sene daha sürecek" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-02 15:14:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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