2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Emin Kaynak (95) ölü bulundu.

Çırpan mahallesindeki ikametinden 2 gün önce sabaha karşı ayrılarak geri dönmeyen ve her yerde aranan alzheimer hastası Emin Kaynak’ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa merkez içme suyu deposu sınır duvarının yanında bulundu. Olay yerine gelen ekipler,in incelemesinin ardından Kaynak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

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