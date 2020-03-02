Nilüfer Belediyesi’nin Kent Konseyi ve BUBİDOSD iş birliğiyle düzenlediği Bisiklet Akademisi’nde yeni dönem başladı. Haftada üç gün gerçekleştirilen eğitime katılanlar, bisikleti güvenli ve profesyonel bir şekilde sürmeyi öğreniyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak maksadıyla Kent Konseyi ve Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği (BUBİDOSD) iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlediği “Bisiklet Akademisi”nde ilkbahar dönemi başladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, Konak Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde kursiyerleri ziyaret etti. Bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyen herkesin ücretsiz olarak katıldığı Bisiklet Akademisi’nde güvenli ve profesyonel bisiklet sürüş teknikleri, uygulamalı olarak öğretiliyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Bisiklet Akademisi’nde eğitimler, BUBİDOSD Başkanı Ertan Ayçetin ve dernek üyeleri tarafından, pazartesi, salı ve cuma günleri 14.0018.00 saatleri arasında veriliyor. İlkbahar döneminde 100 kişinin kayıt yaptırdığı Bisiklet Akademisi’nde, otistik ve down sendromlu kişilere de özel eğitimler düzenleniyor. Bisiklet Akademisi’ne olan talebin her geçen gün arttığını belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, en çevreci ulaşım aracı olan bisikleti, daha fazla kişiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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