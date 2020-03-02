Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç, yoldan geçen köpeğe çarpmamak için aniden duran minibüse arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde BursaAnkara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Ali Gök (66) yönetimindeki 16 LN 253 plakalı hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için aniden duran Suriye uyruklu İsse Seho'nun (22) kullandığı 16 MG 761 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Gök, İnegöl itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İki yaralı da kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-02 19:11:37



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