Uludağ'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uludağ'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

İHA

Kış turizminin gözde merkezi Bursa Uludağ'da ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Uludağ'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kış turizminin gözde merkezi Bursa Uludağ'da ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.
Uludağ'da Nisan ve Mayıs aylarında açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.
Toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlayan kardelen çiçeklerini eşsiz güzelliğini ölümsüzleştiren Doğa Fotoğrafçısı Orhan Turhan, "Her yıl mart ve nisan aylarında Uludağ'da kardelenlerin fotoğrafını çekmek bizim için son derece keyifli bir gelenek haline geldi. Kardelen çiçeği soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle bulundu
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle ...
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Milyonları ilgilendiren karar Emlak komisyonunda imza kararı Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek
YEREL HABERLER Milyonları ilgilendiren karar Emlak komisyonunda imza ...
Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı
Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler Yandığı zannedilen yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler ...
(Görüntülü) Bursa'da düzensiz göçmenler taşıyan minibüs devrildi 11'i çocuk 21 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da düzensiz göçmenler taşıyan ...
Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ...
Bursa'da düzensiz göçmenler taşıyan minibüs devrildi: 11'i çocuk 21 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da düzensiz göçmenler taşıyan minibüs devrildi: ...
(Görüntülü) Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da hafif ticari araç minibüse ...
(Görüntülü) Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bir çocuk annesi eşi tarafından ...
Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın ...
Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak ...
Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır ...
Önünde giden araca çarptı, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Önünde giden araca çarptı, ağır yaralandı
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı Askerî arazi sanayi alanına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı Askerî arazi ...
Türkiye'de her 3 çocuktan biri görme problemi yaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de her 3 çocuktan biri görme problemi yaşıyor
Bursa'da 2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa'da 2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu/ Ek ...
Bursa'da 2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da 2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu
(Görüntülü) Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 ...
Kayapa’ya hizmet sözü
YEREL HABERLER Kayapa’ya hizmet sözü
Bisiklet Akademisi’nde yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Bisiklet Akademisi’nde yeni dönem başladı
Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber
2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
YEREL HABERLER 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
(Görüntülü) Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X