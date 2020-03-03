Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti

İdlib'de şehit düşen askerler için Türkiye genelinde dua seferberliği başlatılırken, Bursa'da da Ece Mahallesi sakinleri Hamitler Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Garnizon Şehitliğini ziyaret eden EceDer üyeleri, Yâsîni şerif ve Kur'ânı kerim okudu. Çocuklar da dua edip, şehit mezarlarındaki çiçekleri suladı. Mahalleli, eşleri ve çocukları ile şehitler ve kahraman Türk ordusu için dua etti.

EceDer Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, "İdlib'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, gazilerimize Allah'tan âcil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

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