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Osmangazi’de camilerin çevresi güzelleştiriliyor Çukur Cami’nin çevresi açılıyor

İHA

Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi'nde yer alan Çukur Camii'nin çevresini açmak adına yürütülen çalışmalar kapsamında cami önünde yer alan 3 binayı kamulaştırarak yıktı.

Osmangazi’de camilerin çevresi güzelleştiriliyor Çukur Cami’nin çevresi açılıyor

Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi’nde yer alan Çukur Camii’nin çevresini açmak adına yürütülen çalışmalar kapsamında cami önünde yer alan 3 binayı kamulaştırarak yıktı.
Osmangazi Belediyesi, manevî değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Yoğun yapılaşmaların arasında kalan camilerin önünü açmak ve mahallelere nefes aldıracak alanlar kazandırmak maksadıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Maksem Mahallesi’nde yer alan Çukur Cami’nin etrafında yer alan 3 bina, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkıldı. İmar planlarında yeşil olarak görünen bölgede yer alan binaların yıkılmasıyla birlikte elde edilen 290 metrekare alanda, vatandaşların faydalanacağı meydan ve yeşil alan oluşturularak mahallenin nefes alması sağlanacak. Osmangazi Belediyesi, camilerin önünü açma çalışmalarının hâricinde ilçedeki birçok caminin de abdesthane, tuvalet, bahçe düzenlemesi, duvar, korkuluk, boya, kapı ve çerçevelerinin yenilenmesi gibi her türlü ihtiyaçlarını da gideriyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, camilerin medeniyetimizin kalbi olduğuna vurgu yaparak, “Camilerimiz, manevî değer taşıyan mekânlarımız. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler götürüyoruz. Yoğun yapılaşma arasında kalan camilerimizin çevresini açıyoruz. Ayrıca, çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının yanı sıra, camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini güzelleştiriyoruz” dedi.

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