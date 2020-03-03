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Park kavgasında 2 kişiyi yaralayan sanığa müebbet istemi

DHA

Park kavgasında 2 kişiyi yaralayan sanığa müebbet istemi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)BURSA'da eğlence mekanı önünde park etmeye çalıştığı otomobiliyle çarptığı otomobilin sahibi ile arkadaşını çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralayan Önder Yılmaz (46) hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen Önder Yılmaz, arkadaşının 34 ZD 9168 plakalı otomobiliyle yakındaki bir çorbacıya gitti. Buradan eğlence mekanının çalışanlarına da çorba alıp geri döndü
Eğlence mekanı önünde park etmeye çalıştığı otomobili, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobillerinin yanına gelen Turgut Duman (56) ve Ramazan Zeybek (46) ile Önder Yılmaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Önder Yılmaz, kendisine küfrettiğini iddia ettikleri ikiliye tabancayla ateş açtı. Duman ve Zeybek, vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yılmaz ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Bursa Adliye Sarayı´nda tutuklandı.
'SİLAH VE BIÇAK ÇIKARACAKLARINI DÜŞÜNDÜM'
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu sanık Önder Yılmaz hakkında iddianame hazırlandı. Bursa Cumhuriyet Savcısı Burak Özer´in hazırladığı iddianame Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.  
İddianamede sanık Yılmaz´ın "Aracımı park ederken arkada bulunan araçta hafif sıyrık oluştu. Hasarı gidereceğimi söyledim. Bana küfrettiler. Eğlence mekanının önünde 20 kişilik bir grup vardı. Tartıştığım kişiler sürekli ellerini bellerine atıyorlardı. Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Beni yaralamak için üzerime gelince, korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp ateş ettim. İki kişi de üçgen vaziyette karşımda duruyordu. Eğlence merkezinin önünde bulunanların bana zarar vereceğinden korkuyordum" sözleri yer aldı.
'ARACINIZA ÇARPTIMSA NE OLACAK'
Müşteki Turgut Duman´ın "Olay gecesi oğluma ait 16 ABA 331 plakalı aracı Sönmez İş Sarayı´nın karşısına park ettim. Arkadaşım Ramazan Zeybek, gelip, aracıma, başka bir aracın çarptığını söyledi. Önder Yılmaz´a aracıma vurmuşsun dedim. Alkollü olduğu için agresif tavırlar sergileyerek, elindeki poşeti masaya bıraktı. Ona, 'Arabamıza çarpmışsın' dedim. O da küfürlü konuşarak, 'Aracına çarptıksa ne olacak, gidelim bakalım' dedi. Bunun üzerine arkadaşım Ramazan, 'Sen bizim aracımıza zarar vermişsin, zararımız  ne olacak' deyince Yılmaz silahını çıkardı. 'Dur yapma, gerek yok' dememe rağmen ateş etti. Boynumdan, çene kısmından ve kol ile sırt kısmından yaralandım" dediği anlatıldı.
İddianamede, Ramazan Zeybek'in de şunları söylediği bildirildi:
"Önder'in belinden silahını çıkarıp, Turgut´a üç el ateş ettiğini gördüm. Ben de olay yerinden kaçarken, sol kalça kısmına isabet eden kurşunla yaralandım. Şikayetçiyim."  
İddianamede, Önder Yılmaz hakkında Turgut Duman´a yönelik eyleminden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet , Ramazan Zeybek'e yönelik eyleminden dolayı da 'yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın görülmesine önümüzdeki ay başlanacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-03-03 12:34:44

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