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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı

DHA

 

(Görüntülü) TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı

 
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Bursa?da öğrencilerle buluştu. ING Basketbol Süper Ligi?nde mücadele eden ekiplerin temsilcileri öğrencilere deneyimlerini anlattı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu?nun düzenlediği ve moderatörlüğünü gazeteci Serkan Yetişmişoğlu?nun yaptığı ?Kariyerinin Temelini At? panelinde, basketbolun deneyimli isimleri tecrübelerini aktardı.
TOLGA ÖNGÖREN: ASIL HEDEFİMİZ ÇOCUKLARA, BASKETBOLU ARAÇ OLARAK KULLANIP EĞİTİM VERMEK
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, görevinin çok büyük bir yapıyı, belirlenmiş plan doğrultusunda yönetmek ve yön vermek olduğunu söyledi. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalar yaptıklarına işaret eden Öngören, ?Altyapı, sosyal sorumluluk projeleri, profesyonel yapı, bulunduğun şehre ve ülkeye geri bildirimleri planlamak, kulübü doğru bir şekilde temsil etmek önemli. TOFAŞ Spor Kulübü, basketbolda şampiyon olduğu zaman çok mutlu olur ama biz kendi içimizde basketbola yeni yüzler kazandıramadığımız zaman kendimizi başarısız addediyoruz. A Milli Takım?a verdiğimiz oyuncu sayısı, altyapılardaki oyuncusu sayısı, milli takımlar bazında antrenör sayısı, Euroleague?e verdiğimiz oyuncu sayısı, NBA draftına oyuncu verebiliyor muyuz, bunlar bizim için çok önemli. Bunun yanında TOFAŞ, çok ciddi hacmi olan bir şirket. Bursa?ya da bu yolla birlikte geri bildirim yapmak, Bursa?daki çocuklara basketbolu araç olarak kullanıp eğitim vermek asıl hedefimiz? diye konuştu.
ALPER YILMAZ: SPORTİF BAŞARIYI SÜRDÜREBİLMENİN EN KOLAY YOLU BAŞARILI OLMUŞ EKİBİ BİR ARADA TUTABİLMEK
Sportif başarının yanında kulübün devamlılığını sağlayabilmenin de önemini vurgulayan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise ?Geçtiğimiz sezon uzun zamandır hayal ettiğimiz başarıyı yakalamak bizi çok mutlu etti. Bir kulübün başarısının, sportif anlamda devamlılığını sağlanmasının en kolay yolu, başarılı olmuş ekibi bir arada tutabilmek. Bunun için de kaynakları artırarak oyuncuları ikna ediyor olmanız lazım. Bizim bu sene, şu ana dek gösterdiğimiz performansın en büyük sebeplerinden birisi takımı yüzde 90 oranında koruyabilmiş olmak. Bunda başkanımız Tuncay Bey ve yönetimin kurulunun büyük katkıları var. Geçen sezonki sportif açıdan başarımızı, sponsor bulabilme, taraftarımızla iletişime geçebilme ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanmaya çalışıyoruz. Bir yandan da sportif başarıyı, mali başarıya nasıl çeviririz diye düşünüyoruz. Bu sene, Anadolu Grubu şirketlerinin dışında ciddi sponsorluklar imzaladık. Anadolu Efes?e dışarıdan gelir yaratmaya çalışıyoruz. Bu sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirirsek, sponsorluk akışını daha kolay artırabilir, dolayısıyla bütçeyi de daha rahat kullanabiliriz? dedi.
"BÜTÇEMİZ EUROLEAGUE'DE ORTALAMANIN ALTINDA"
Basketbolda sportif başarının sağladığı gelirin, bütçelerin çok az bir bölümünü karşıladığını kaydeden Genel Direktör Yılmaz, ?Anadolu Efes üzerinden konuşmak gerekirse; bizim bütçemizin yaklaşık yüzde 20?sini sportif başarıdan gelir olarak alabiliyoruz. Geri kalan kısmını nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Türkiye liginde bütçe olarak ikinci, Euroleague?de 12?nci takımız. Euroleague?de ortalamanın altında olmak gurur kaynağı gibi gözükse de bunu sürdürebilmek için daha çok yatırım yapmanız gerekiyor? ifadelerini kullanırken, altyapı ve scouting çalışmalarına da önem verdiklerini vurguladı.
NEDİM YÜCEL: AMACIMIZ ADIM ADIM İLERLEMEK
Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi?nde şampiyon olarak bu sezon ING Basketbol Süper Ligi?ne çıkan Frutti Extra Bursaspor?nın genel menajeri Nedim Yücel ise şunları söyledi:
?Öncelikle Bursaspor Kulübü Derneği çatısı altındaydık, fakat geçtiğimiz sene hem kulübün ve ülkemizin ekonomik koşulları, futbol takımımızın Süper Lig?den düşmesi gelirlerimize, futbol tarafından alacaklardan temlik gelmesine neden oldu. Başkanımız Sezer Sezgin ile konuştuğumuzda şubeyi ayırmamız gerektiğine karar verdik. Basketbol şubesini A.Ş. yaptık. Şampiyon olarak çıktığımız Süper Lig?de, kolay değil çok bambaşka bir mecrada yarışıyorsunuz ve sıfırdan şube kuruyorsunuz, bu bizim gerçekten çok zordu. Maddi ve manevi açıdan bize çok büyük destek olundu. Amacımız; adım adım ilerlemek ve kendi ayakları üzerinde duran bir şube yaratmak.?
Yaklaşık 2 saat süren panelin ardından konuşmacılara, öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa
2020-03-03 13:03:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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