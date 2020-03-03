Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor

İHA

Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor

Dürdane Teyze 83 yaşında. Her gün Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için hizmet veren Somuncu Baba Gönül Fırını'na sırtını verip hem ısınıyor, hem de soluklanıyor. Ardından oğlu, gelini, torunları için 6 somun ekmeğini alıp evine gidiyor.
Osmangazi Belediyesi, Anadolu'nun manevî mimarlarından Somuncu Baba'nın mirasını yaşatıyor. Belediyeye ait Somuncu Baba Gönül Fırını, sıcak bir buluşmaya ev sahibi oldu. Somuncu Baba Gönül Fırını'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, oğlu, gelini ve torunları için her sabah fırına gelen 83 yaşındaki Dürdane Duman’a kendisinin fırından çıkardığı ekmeklerden ikram etti. Dürdane Teyze ile sohbet ederek kendisi hakkında bilgiler alan Başkan Dündar'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, Dürdane Duman'ı evine götürerek incelemelerde bulundu.
Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri, Dürdane Teyze’nin torununa iş bulunması için destek olurken, hastalığı sebebiyle yüzde 58 raporu bulunan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan oğluna da destek oldu. Ekipler, başta Dürdane Teyze olmak üzere evin önemli ihtiyaçlarını karşıladı.
6 bin ekmek buharı tüterken sofralara ulaşıyor
Osmangazi Belediyesi Somuncu Baba Gönül Fırını'ndan her sabah katkısız ve geleneksel yöntemle hazırlanan mis gibi sıcak ekmek kokuları yükseliyor. 6 bin ekmek, daha buharları üzerinde tüterken ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal belediyeciliğin en temel görevleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, “İhtiyaç sahiplerine günlük, ekmek, aş, gıda, giysi, eğitim malzemeleri, sağlık malzemeleri ve iş desteği veriyoruz. Özellikle çocuk, yaşlı ve engelliler özel eğitim ve bakım projeleri gibi birçok örnek sosyal projeye imza atıyoruz” dedi.
Mahallî idarelere sosyal yardımlar noktasında önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan Mustafa Dündar, yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği modern ve konforlu 200 yataklı huzurevi, alzheimer hastaları için de günlük bakım ve destek ünitesi, engelliler için rehabilitasyon merkezi ve aileleri ile birlikte sosyal zaman geçirebilecekleri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de bu anlamda Türkiye'de ilk olacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı
YEREL HABERLER Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı
İtfaiyede uluslararası güç birliği
YEREL HABERLER İtfaiyede uluslararası güç birliği
Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı
YEREL HABERLER Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı
Gençlerden 2 gümüş madalya
YEREL HABERLER Gençlerden 2 gümüş madalya
(Görüntülü) TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra ...
(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 ...
Park kavgasında 2 kişiyi yaralayan sanığa müebbet istemi
YEREL HABERLER Park kavgasında 2 kişiyi yaralayan sanığa müebbet ...
(Görüntülü) Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okuldan eve döndüğünde babasının ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Şehitler için mevlit
YEREL HABERLER Şehitler için mevlit
Eşini şiddetli geçimsizlik yüzünden bıçaklayarak öldürmüş Eşini bıçaklayarak öldüren koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşini şiddetli geçimsizlik yüzünden bıçaklayarak ...
Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
YEREL HABERLER Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini ...
DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü
YEREL HABERLER DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü
TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı
YEREL HABERLER TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un ...
Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar hayat bulacak
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar hayat bulacak
Osmangazi’de camilerin çevresi güzelleştiriliyor Çukur Cami’nin çevresi açılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de camilerin çevresi ...
Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti
YEREL HABERLER Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti
Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle bulundu
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle ...
Uludağ'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
YEREL HABERLER Uludağ'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Milyonları ilgilendiren karar Emlak komisyonunda imza kararı Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek
YEREL HABERLER Milyonları ilgilendiren karar Emlak komisyonunda imza ...
Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı
Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler Yandığı zannedilen yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler ...
(Görüntülü) Bursa'da düzensiz göçmenler taşıyan minibüs devrildi 11'i çocuk 21 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da düzensiz göçmenler taşıyan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X