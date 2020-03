Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor

Dürdane Teyze 83 yaşında. Her gün Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için hizmet veren Somuncu Baba Gönül Fırını'na sırtını verip hem ısınıyor, hem de soluklanıyor. Ardından oğlu, gelini, torunları için 6 somun ekmeğini alıp evine gidiyor.

Osmangazi Belediyesi, Anadolu'nun manevî mimarlarından Somuncu Baba'nın mirasını yaşatıyor. Belediyeye ait Somuncu Baba Gönül Fırını, sıcak bir buluşmaya ev sahibi oldu. Somuncu Baba Gönül Fırını'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, oğlu, gelini ve torunları için her sabah fırına gelen 83 yaşındaki Dürdane Duman’a kendisinin fırından çıkardığı ekmeklerden ikram etti. Dürdane Teyze ile sohbet ederek kendisi hakkında bilgiler alan Başkan Dündar'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, Dürdane Duman'ı evine götürerek incelemelerde bulundu.

Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri, Dürdane Teyze’nin torununa iş bulunması için destek olurken, hastalığı sebebiyle yüzde 58 raporu bulunan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan oğluna da destek oldu. Ekipler, başta Dürdane Teyze olmak üzere evin önemli ihtiyaçlarını karşıladı.

6 bin ekmek buharı tüterken sofralara ulaşıyor

Osmangazi Belediyesi Somuncu Baba Gönül Fırını'ndan her sabah katkısız ve geleneksel yöntemle hazırlanan mis gibi sıcak ekmek kokuları yükseliyor. 6 bin ekmek, daha buharları üzerinde tüterken ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal belediyeciliğin en temel görevleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, “İhtiyaç sahiplerine günlük, ekmek, aş, gıda, giysi, eğitim malzemeleri, sağlık malzemeleri ve iş desteği veriyoruz. Özellikle çocuk, yaşlı ve engelliler özel eğitim ve bakım projeleri gibi birçok örnek sosyal projeye imza atıyoruz” dedi.

Mahallî idarelere sosyal yardımlar noktasında önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan Mustafa Dündar, yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği modern ve konforlu 200 yataklı huzurevi, alzheimer hastaları için de günlük bakım ve destek ünitesi, engelliler için rehabilitasyon merkezi ve aileleri ile birlikte sosyal zaman geçirebilecekleri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de bu anlamda Türkiye'de ilk olacağını açıkladı.

