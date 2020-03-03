Vişne Caddesi’ne estetik dokunuş

Bursa’da bebe konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı, Türkiye üretiminin yüzde 80’inin gerçekleştiği ve üretilen ürünlerin de yüzde 60’ının ihraç edildiği Vişne Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin küçük dokunuşlarıyla daha estetik hale gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (BEKSİAD) ziyaret etti. Genel Kurul sonrasında göreve yeniden seçilen Dernek Başkanı Ömer Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aktaş, 5 kıtada 60’a yakın ülkeye ihracatın gerçekleştiği Vişne Caddesi’nin daha cazip hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konusunda işadamlarının görüşlerini aldı. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, yıllık 1 milyar doları aşan ihracat hacmi ile Vişne Caddesi’nin sadece Bursa değil ülke ekonomisi için de büyük önem taşıdığını hatırlatarak, tek taleplerinin caddenin daha estetik bir görünüme kavuşması olduğunu vurguladı. Vişne Caddesi’nin 5060 farklı ülkeden gelen yabancı iş insanlarının da uğrak yeri olduğunu ifade eden Yıldız, “Bölgenin daha nezih, estetik ve emniyetli hale getirilmesi hem pazar payımızı artıracak hem de Bursa’mıza değil katacak. Bu noktada büyük maliyetli yatırımlardan ziyade Büyükşehir Belediyemizin küçük dokunuşlarla bize katkı vermesini bekliyoruz” dedi.

Proje hazırlıkları başlıyor

Toplantıya beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü, Ulaşım, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlarıyla katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da başta 1,5 kilometre uzunluğundaki Vişne Caddesi olmak üzere bölgeyi kapsayan bir ön proje hazırlanması yönünde talimat verdi. Cadde üzerindeki çöp kutularından ağaçlandırmaya, parklanmadan görüntü kirliliğine yol açan binalarla ilgili cephe sağlıklaştırmaya kadar tüm ihtiyaçların belirlenmesini isteyen Başkan Aktaş, hazırlanacak proje doğrultusunda çalışmalara kısa zaman içinde başlamak istediklerini söyledi.

Başkan Aktaş, daha sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve dernek yönetimi ile birlikte Vişne Caddesi’nde esnafı gezdi.

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