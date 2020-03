Başkan Özkan’dan Sosyal Hizmet Müdürü Kahraman’a ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve yeni başlayan İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Osman Kahraman’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını hızlı ve kaliteli bir şekilde sunduğunu belirten Özkan, “Bizler bakıma muhtaç hastalarımıza, yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza karşı oldukça hassasız. Karacabey, herkesin mutlu olduğu bir yer olmaya devam edecek” diye konuştu.

Aile, toplum ve fert refahını artırmak maksadıyla hizmet verdiklerini belirten Özkan, Karacabey Belediyesi olarak bakıma muhtaç kişilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Osman Kahraman da, ilçede yaşayan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kahraman, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan birimlerimiz ile dezavantajlı olan fertlerin her zaman yanında yer alıyoruz. Yoksullar, evsizler, yaşlı ve engelliler, göçmenler, şiddet mağduru kadın veya çocuklar, sokakta yaşayan veya çalışan çocuklar, bağımlılar, sorunlu veya parçalanmış aileler gibi fert veya grupların toplumsal hayattan kopmaması için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.