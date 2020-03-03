Nilüfer’de su kesintisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer’de su kesintisi

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer’de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ataevler Mahallesi Ata Bulvarı, Yaprak Sokak, Nenehatun Caddesi, Işıktepe Caddesi ve Nilüferhatun Caddesi arasında kalan sokaklar ile; Cumhuriyet Mahallesi Nilüferhatun Caddesi, Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi ve Nenehatun Caddesi (Podyum Park dâhil) arasında kalan sokaklar ve civarında 04.03.2020 tarihinde 08:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özkan’dan Sosyal Hizmet Müdürü Kahraman’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan Sosyal Hizmet Müdürü Kahraman’a ...
Yılmaz’dan Kent Konseyi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Yılmaz’dan Kent Konseyi’ne ziyaret
İnegöl'de orman yangını
YEREL HABERLER İnegöl'de orman yangını
Bursalı karatecilerden 9 madalya
YEREL HABERLER Bursalı karatecilerden 9 madalya
Vişne Caddesi’ne estetik dokunuş
YEREL HABERLER Vişne Caddesi’ne estetik dokunuş
Diyanet-Sen’den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması
YEREL HABERLER Diyanet-Sen’den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması
Sağlık gönüllülerinden Tıp Fakültesi’ne anlamlı bağış
YEREL HABERLER Sağlık gönüllülerinden Tıp Fakültesi’ne anlamlı bağış
Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor
YEREL HABERLER Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor
Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı
YEREL HABERLER Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı
İtfaiyede uluslararası güç birliği
YEREL HABERLER İtfaiyede uluslararası güç birliği
Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı
YEREL HABERLER Avrupalı öğretmenler Harmandalı oynadı
Gençlerden 2 gümüş madalya
YEREL HABERLER Gençlerden 2 gümüş madalya
(Görüntülü) TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra ...
(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 ...
Park kavgasında 2 kişiyi yaralayan sanığa müebbet istemi
YEREL HABERLER Park kavgasında 2 kişiyi yaralayan sanığa müebbet ...
(Görüntülü) Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okuldan eve döndüğünde babasının ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Şehitler için mevlit
YEREL HABERLER Şehitler için mevlit
Eşini şiddetli geçimsizlik yüzünden bıçaklayarak öldürmüş Eşini bıçaklayarak öldüren koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşini şiddetli geçimsizlik yüzünden bıçaklayarak ...
Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
YEREL HABERLER Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini ...
DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü
YEREL HABERLER DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü
TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı
YEREL HABERLER TOFAŞ, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un ...
Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar hayat bulacak
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar hayat bulacak
Osmangazi’de camilerin çevresi güzelleştiriliyor Çukur Cami’nin çevresi açılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de camilerin çevresi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X