Nilüfer’de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ataevler Mahallesi Ata Bulvarı, Yaprak Sokak, Nenehatun Caddesi, Işıktepe Caddesi ve Nilüferhatun Caddesi arasında kalan sokaklar ile; Cumhuriyet Mahallesi Nilüferhatun Caddesi, Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi ve Nenehatun Caddesi (Podyum Park dâhil) arasında kalan sokaklar ve civarında 04.03.2020 tarihinde 08:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.