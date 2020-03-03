11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, yakalandı

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da uyuşturucu ticaretinden 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firarı olan M.Y.'nin, İnegöl ilçesi Küçükyenice Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, sabah eve baskın düzenleyerek, M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Y. sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-03-03 16:27:56



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