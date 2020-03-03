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Öğrenciler kendi giyecekleri giysileri kendileri tasarlayacak BEBKA’dan Türkiye’ye örnek proje

İHA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim" projesi kapsamında meslek liseli öğrencilerin katılacağı bir yarışma düzenliyor.

Öğrenciler kendi giyecekleri giysileri kendileri tasarlayacak BEBKA’dan Türkiye’ye örnek proje

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda “Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim” projesi kapsamında meslek liseli öğrencilerin katılacağı bir yarışma düzenliyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu'ndaki Mesleki Eğitim Okul Kıyafeti Tasarım Yarışması Bilgilendirme Toplantısında, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, BTSO Genel Sekreter Vekili Okay Civelek, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türkan Caner, yarışmaya katılacak okulların müdür ve öğretmenleri katıldı.
“Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim” yarışması Bursa, Eskişehir ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürütülürken Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje koordinatörlüğünü üstlendi. Tasarım yarışmasıyla, başta meslek liselerine olan talebin artırılması, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, kişiliklerini yansıtabilecek, güncel trendlerle uyumlu ve özgün, bununla birlikte kurumsal bir kimliğin içerisinde ait olma duygusunu aşılayan bir giyim tarzı oluşturulması hedefleniyor.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim okulların kıyafet seçimlerinde biraz daha serbest olduklarını, okul yönetimi ya da okul aile birliklerinin de fikirlerinin alınarak kıyafetlerin belirlendiğine dikkat çekti. Gerim, "Öncelikli olarak elbette gençlerimizin, öğrencilerimizin bu konudaki fikirlerini alacağız. Jüri ile birlikte onları yarıştıracak, yaptıkları tasarımları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da ödüllendirmeye çalışacağız. Bu, dediğim gibi bir başlangıç olacak" diye konuştu.
Bursa'dan çıkmış çok değerli moda tasarımcılarının bulunduğunu dile getiren Gerim, onların fikirleriyle sürecin daha da hızlanacağını söyledi.
Kalkınma ajansları olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatlarıyla bir yıl boyunca ülke genelinde "Mesleki Eğitim" temasını işlediklerini hatırlatan Gerim, bu noktadaki faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Gerim sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Geleceğin neslini ne kadar doğru yönetip onları ne kadar doğru alanlarda besleyebilirsek ülkemiz kazanacak. Burada da 'Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim' diyerek olayı sahiplendirmek istedik. Sizlerle paylaştığım konuları hep birlikte daha ileri noktalara götürebiliriz. Burada en büyük katkıyı koyacak olan siz değerli hocalarımızsınız. İnşallah ülkemiz için, illerimiz ve öğrencilerimiz için güzel bir faaliyet olur. Faaliyetin de ötesinde sürdürülebilir, daha sonrasında da takip edebileceğimiz bir iş olur."
BTSO Genel Sekreter Vekili Okay Civelek, “BEBKA güzel işlere imza atıyor. Bizlerd e Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu güzel işlerin içinde olmaktan son derece mutluyuz. Düzenlenecek yarışmanın okullarımıza öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türkan Caner, “Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim” projesi kapsamında, meslek liseli öğrencilerin katılacağı bu yarışmanın okullarımıza öğrencilerimize çok şey katacağı kesin, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Son müracaat tarihinin 18 Mart Cuma günü olarak belirlendiği yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını şahsen ya da posta yoluyla Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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