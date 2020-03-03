Başkan Erdem’den Nilüfer Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Orhan Koç’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şubat ayında Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Orhan Koç’u makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Zafer Yıldız, Adem Vural, Remzi Çınar ve Engin Yener’in de yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, Orhan Koç’a yeni görevinde başarılar diledi. Nilüfer Belediyesi olarak emniyet güçleriyle geçmişten bu yana ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Erdem, birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak bugüne kadar emniyet güçlerine destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç da, kentte huzur ve güven ortamının sürmesi için gece gündüz özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç’a çini hediye etti.

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