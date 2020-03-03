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Gökçin Aras geleceğin endüstri mühendisleri ile buluştu

İHA

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen '15. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ'20), 2829 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, iş hayatındaki başarı hikâyesi ve "Game Changers" başlıklı sunumu ile Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin konuğu oldu.

Gökçin Aras geleceğin endüstri mühendisleri ile buluştu

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen ‘15. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ’20), 2829 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, iş hayatındaki başarı hikâyesi ve “Game Changers” başlıklı sunumu ile Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvenin konuğu oldu.
Üniversitesanayi işbirliği açısından büyük öneme sahip olan, başta endüstri mühendisliği öğrencileri olmak üzere mühendislik ve idari bilimler fakülteleri öğrencilerini, lise son sınıfı öğrencilerini ve çeşitli alanlardan sanayinin önde gelen temsilcilerini bir araya getiren EMSAZ’20 Zirvesi’nin bu yıl 15’incisi gerçekleşti. Öğrencilerin akademik açıdan bilgilenmelerini, iş çevresiyle olan bağlantılarını güçlendirmelerini sağlayan zirvede yaklaşık bin öğrenci sanayi çevreleriyle buluştu. Zirvenin ilk günü, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, Volvo Türkiye CEO'su Sabri Sözen, Shiftdeletenet'in kurucusu Hakkı Alkan ve Matrix Talent International'dan Yaprak Metin sunumları ile yer aldı.
İstiklal Marşı ve açılış konuşmaları ile başlayan zirvenin ‘Game Changers’ başlıklı açılış oturumunda “Gençlerin bizlerden değil bizim gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var” diyen Aras konuşmasında şunları vurguladı:
“Bugün bilgi ve iletişim çağında gençler bizden o kadar hızlı ve algıları o kadar fazla ki, asıl bizim gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Benim gençlere söyleyebileceğim tek şey hayâllerini geniş tutmalarıdır. Başarıyı elde etmenin tek yolu hayâl kurmaktan geçer. Girişimcilikte bana sermayeniz nedir diye sorarlardı, benim sermayem hayâllerim derdim. Hayâl etmeden gerçekleri elde edemeyiz”.
Öğretilmiş korkuların ve çizilmiş kalıpların üzerine cesaretle giderek, farklı bir bakış açısı, doğru bir planlama ve girişimci bir ruhla hayatı planlamanın önemli olduğunun altını çizen Aras, “Gençlerin önünü açtığınızda onlara engel olmadığınızda o gençler sizi daha aydınlık ve daha doğru yola götüreceklerdir. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu bayrağı size emanet edeceğiz. Eminim ki sizler bu bayrağı bizden çok daha ileriye taşıyacaksınız. Çok daha iyi işler başaracaksınız” diyerek sözlerini noktaladı. Aras’ın konuşması büyük bir ilgiyle dinlendi.
Konuşmasının ardından gençlerle bir araya gelen Aras’a Endüstri Mühendisleri Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Yüce tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Buluşmanın ikinci gününde ise Bosch Bursa Başkanı Ersin Öztürk, Mint Yapım kurucusu Birol Güven, BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali’nin konuşmaları, TUSAŞ ve Coca Cola şirketlerinin oturumları gerçekleşirken, illüzyonistler Kıvanç ve Burak’ın gösterileri ile zirve son buldu.
Ayrıca iki gün süren zirve boyunca mizah atölyesi, ofis yogası, google asistan eğitimi, value engineering ve diksiyon eğitimleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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