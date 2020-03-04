Ahmet Yenilmez anlattı, salondakiler duygulandı

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gündem Özel' seminerinin konuğu Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmeleri, 12 Eylül darbesi, Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı tarihi hakkında yaptığı konuşma salondakileri duygulandırdı.

Kestel Belediyesi tarafından "Mart Ayı" Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Kestel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez'in katıldığı 'Gündem Özel' konulu seminer, büyük ilgi gördü. Etkinliğe Kestel Belediyesi Başkan Yardımcıları Hasan Aras ile Haluk Kürel, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Ahmet Yenilmez'in 'Güneşli Günler' kitabını imzalamasıyla başladı.

Daha sonra 'Gündem Özel' konulu seminere geçen Yenilmez, Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmeleri, 12 Eylül Darbesi, Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı tarihi hakkında yaptığı konuşma, salondakileri duygulandırdı. Seminerin ardından Kestel Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Aras, Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez'e plaket takdim etti. Vatandaşlar da bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

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