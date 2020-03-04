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Toplu ulaşım filosunda gençleştirme sürüyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek için gerek Burulaş'a ait otobüsleri, gerekse özel halk ötobüslerini yenilemeye devam ediyor. Geçen ay Gemlik ilçesine kazandırılan 28 yeni mikrobüsün ardından şimdi de merkezdeki araç filosuna 10 yeni otobüs dahil oldu.

Toplu ulaşım filosunda gençleştirme sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek için gerek Burulaş’a ait otobüsleri, gerekse özel halk ötobüslerini yenilemeye devam ediyor. Geçen ay Gemlik ilçesine kazandırılan 28 yeni mikrobüsün ardından şimdi de merkezdeki araç filosuna 10 yeni otobüs dahil oldu.
Bursa’da ulaşımın çile olmaktan çıkması için akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da toplu taşıma araçlarını vatandaşlar için daha câzip hale getiriyor. Bu konuda özel halk otobüsçüleri ile işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 12 metrelik 25 yeni otobüsü, geçen ay da Gemlik ilçesinde 28 adet yeni mikrobüsü hizmete almıştı. Toplu taşıma araçlarının daha konforlu hale gelmesi için yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile işbirliği yaparak 8,5 metrelik engelli rampalı, klimalı ve alçak tabanlı 10 adet yeni aracı hizmete aldı.
Konforlu ulaşım
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren ile birlikte yeni alınan araçları Burulaş sahasında inceledi. Yeni yollar, köprülü kavşaklar ve raylı sistem yatırımlarının bir taraftan devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ancak sadece bu fiziki yatırımlarla ulaşım sorununu tamamen çözemeyiz. Nüfusumuz her yıl 5060 bin artarken, trafiğe çıkan araç sayısı da sürekli artıyor. Bizim öncelikle Bursa’da toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmamız gerekli. Bunun için de toplu ulaşımı halkımız için cazip ve konforlu hale getirmeliyiz. Bu nedenle sürekli yeni hatlar oluşturuyoruz ve toplu ulaşım araçlarını yeniliyoruz. Bu konuda özel halk otobüsçülerimiz de değişim ve yenileme konusunda özverili davranıyor. Hizmet kervanına dahil olan 10 yeni aracımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren de Bursalılara daha kaliteli hizmet sunmak için yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, verdikleri destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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