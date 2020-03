Bursasporlu Cüneyt Köz: Hedefimizden kopmadık

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor´un deneyimli savunmacısı Cüneyt Köz, oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğine işaret etti. Köz, "Hedefimizden kopmadık, önümüzde 9 maç var. Hedefimiz seri yakalayabilmek. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor´da forma giyen 27 yaşındaki savunmacısı Cüneyt Köz, sabah saatlerindeki idman öncesi açıklamalarda bulundu. Son 3 maçta beklemedikleri skorlarla karşılaştıklarını ve 9 puanın yalnızca 2´sini aldıklarını belirten Köz, bu durumda başka faktörlerin de etkili olduğunu dile getirdi.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPMAMIZ LAZIM"

Deneyimli oyuncu, "Her şeye rağmen bunu bir kenara bırakıp özeleştirimizi yapmamız lazım. Sonuçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında geriye düştükten sonra top oynamaya başladık. Altay maçı da aynı şekilde, 2-0´dan sonra toparladık. Galip de gelebilirdik ama olmadı. Ümraniyespor maçına iyi başladık, sonunu getiremedik. Burada özeleştirimizi şu şekilde yapmamız lazım; 90 dakika istediğimiz futbolu maalesef sergileyemedik. Bunu biraz daha iyi yapabilmemiz lazım, topun biraz daha bizde kalması lazım. Bu kadar tecrübeli oyuncu grubu olmasına rağmen son 3 maçta iyi yaptığımızı düşünmüyorum. Baktığımızda da hedefimizden kopmadık. Avantajımızı kaybettik ama önümüzde 9 maç var. Bu süreci en iyi şekilde geçirip, hedefimiz seri yakalayabilmek. 2-3 maçlık seri yakaladığımız takdirde nereye gelebileceğimizi hepimiz biliyoruz. Seri yakalamak istiyoruz, buna da en iyi şekilde hazırlanıp İstanbulspor maçıyla birlikte başlamak istiyoruz" dedi.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

Son haftalarda forma şansı bulmasına ilişkin de konuşan Cüneyt Köz, "Hocamız kime şans veriyorsa herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önemli olan isimler değil, Bursaspor´dur. Sahaya çıktığımızda kim olursa olsun bu arma için, bu camia için savaşını sürdürecektir. Hocamız bana şans verdi, sağ bekte Kayserispor´da, Bayern Münih´in altyapısında oynadığım dönemler oldu. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Düşüşler yaşadığımız günler oluyor, iyi günlerimiz oluyor. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Hocamıza da teşekkür ediyorum bu güveni verdiği için. Ben de elimden geldiğince formanın hakkını vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Ligde kolay maç olmadığını vurgulayan Köz, "Eskişehirspor maçı beklemediğimiz şekilde mağlubiyetle sonuçlandı. Bizim için her maç final maçı. Ona göre hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. İstanbulspor maçıyla birlikte seri yakalamamız lazım" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

