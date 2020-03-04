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Anne karnından ayrılmadan ameliyat edilen bebek sağlığına kavuşturuldu

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğan bebek, anne karnından ayrılmadan ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Anne karnından ayrılmadan ameliyat edilen bebek sağlığına kavuşturuldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doğan bebek, anne karnından ayrılmadan ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.
BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler Polikliniği Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, ultrasonografi takiplerinde teşhisi konulan bebeğin boyun bölgesinde hava yoluna bası yaparak solunum yolunu kapatan kitle tespit etti. Kitle sebebi ile doğum sonrasında bebeğin kendiliğinden soluk almasının mümkün olmayacağını anlayan Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, gebeliğinin 32. haftasında olan hastaya, sezaryen ile doğum sırasında ‘exit’ adı verilen acil müdahale prosedürünü uyguladı. Uygulama, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasayon Anabilim Dalı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın işbirliği ile başarılı bir şekilde tamamlandı.
Dünyada ve Türkiye’de sınırlı sayıda uygulanıyor
Gerçekleştirilen exit prosedürü hakkında açıklamada bulunan Demir, “Sağlık sorunu olduğunu tespit ettiğimiz bebeğin sezaryen doğum esnasında başı ve kollarını rahimden çıkartarak, gövde rahmin içerisinde iken (doğum tamamlanmadan), göbek kordonu kesilmeden solunum yoluna tüp yerleştirilerek, hava yolunun açıklığını sağladık. Kitlenin boğazda yaptığı bası sebebi ile bebek kendiliğinden soluk alamayacak vaziyetteydi. Bebeğin hava yolunun güvenliği bizim ilk önceliğimizdi. Havayolu güvenliği sağlandıktan sonra bebek plasentadan göbek kordonu kesilerek ayrıldı ve yeni doğan bakımı başlatıldı. Bebeğimizin başarılı işlem sonrası, hava yoluna bası yapan kitlesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Gürpınar tarafından ameliyat edildi. Bebeğimizin bakımı ediyor. Ülkemizde ve dünyada sayılı sayıda merkezde uygulanan bu işlem ile bebeğimiz başarı ile sağlığına kavuşturuldu” diye konuştu.

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