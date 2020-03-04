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Bursa Yıldızları’nın kız ve erkek takımları Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

İHA

Bursagaz'ın kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında uzun yıllardır desteklediği Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü'nün U14 Erkek Takımı, Bursa U14 Erkekler Ligi'nde gösterdiği başarılı performansıyla nâmağlup şampiyonluğunu ilân etti. Kulübün U14 Kız Takımı ise Bursa U14 Kızlar Ligi'nde ikinci oldu. Takımlar kupalarını Bursagaz Operasyon Direktörü Adem Dinçay'ın elinden aldı.

Bursa Yıldızları’nın kız ve erkek takımları Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

Bursagaz’ın kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında uzun yıllardır desteklediği Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü’nün U14 Erkek Takımı, Bursa U14 Erkekler Ligi'nde gösterdiği başarılı performansıyla nâmağlup şampiyonluğunu ilân etti. Kulübün U14 Kız Takımı ise Bursa U14 Kızlar Ligi’nde ikinci oldu. Takımlar kupalarını Bursagaz Operasyon Direktörü Adem Dinçay'ın elinden aldı.
Bursagaz’ın ana sponsor olduğu Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü’nün U14 Kız ve Erkek Takımları, Türkiye ve Anadolu şampiyonalarına isimlerini yazdırdı. Nâmağlup olarak şampiyonluk kupasını kaldıran ve Bursa birincisi olan Bursa Yıldızları U14 Erkek Takımı ile Bursa ikincisi olan Bursa Yıldızları U14 Kızlar Takımı, dün akşam Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen törende, kupa ve madalyalarını Bursagaz Operasyon Direktörü Adem Dinçay'ın elinden aldı.
Bursa Yıldızları U14 Erkek Takımı, 2 Mart Pazartesi akşamı Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleşen Bursa U14 Erkekler Ligi A grubu playoff maçında, rakibi Tofaş Basketbol Küçük Takımı'nı 8558'lik skorla mağlûp ederek şampiyon oldu. Nâmağlup şampiyonluğunu ilân eden Bursa Yıldızları U14 Erkek Takımı, Türkiye Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Bursa U14 Kızlar Ligi A grubunda mücadele eden Bursa Yıldızları U14 Kızlar Takımı ise Bursa ikincisi olarak, Anadolu Şampiyonası biletini aldı. Her iki takım da ulusal şampiyonalarda Bursa'yı temsil edecekler. U14 Erkekler Ligi Türkiye Şampiyonası 1319 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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