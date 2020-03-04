Yıldırımlı şehidin adı, yaşadığı mahalledeki spor tesisiyle ölümsüzleşecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Maltepe Parkı ve Şükraniye alt geçidinde yapılacak revizyon çalışması öncesi incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, Maltepe Parkı ve Şükraniye alt geçidi bölgesinde önemli yenileme ve düzenleme çalışmalarına imza atmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu. Yıldırım’da bir yandan alt yapı çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da kent estetiğine katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, İdlib şehitlerini de andı. Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan askerlere rahmet dileyen Başkan Yılmaz, “Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan kahraman askerlerimizin mekânları cennet olsun, Rabbim şehadetlerini kabul etsin inşallah. Yaralanan Mehmetçiklerimize de âcil şifâlar diliyorum. Geride bıraktığımız haftada yüreğimizde hissettiğimiz şehit yangını ilçemize de düştü. Maltepe Mahallemizde ikamet eden Tolga Can Yılmaz kardeşimiz de İdlib’te gerçekleşen saldırıda şehit düşen askerlerimizin arasındaydı. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.

Şehidin adı ölümsüzleşecek

Maltepe Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Maltepe Parkı’nda yer alan futbol sahasında yapılacak revizyonla bölgeye yeni bir spor tesisi kazandıracaklarını belirten Başkan Yılmaz, “Maltepe Mahallesi'nde geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Maltepe Parkı içerisinde bulunan futbol sahasını revize ederek, bölgede yaşayan başta çocuklarımız olmak üzere hemşehrilerimizin faydalanacağı bir spor tesisini mahallemize kazandıracağız. Sosyal ve sportif alan yetersizliği yaşanan bölgemizde kazandıracağımız spor tesisi çocuklarımızın, gençlerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunacak. Şehidimiz Tolga Can Yılmaz’ın ismini de spor tesisine vererek, kahramanımızın adını yaşadığı mahallesinde ölümsüzleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Vişne Ticaret Bölgesi’nin, Yıldırım ticari yaşantısının dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Şükraniye Mahallesi’nin Anadolu ve Duaçınarı mahallelerimize bağlayan Şükraniye alt geçidinin bulunduğu bölgede, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dâiresi Başkanımız Gazali Şen ile incelemelerde bulunduk. Bu alt geçit, Türkiye’nin en büyük bebe ve çocuk giyim konfeksiyonu sektörünün yer aldığı ve Yıldırım ticarî yaşantısının lokomotiflerinden olan Vişne Ticaret Bölgesi’ne ulaşan bir güzergâh. Bu güzergahta gereken düzenlemelerin yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışıyoruz. Alt geçidin aydınlatılması, düzenlenmesi; bölgedeki trafiğe olumsuz şekilde yansıyan araç parkının önlenerek alternatif çözüm üretilmesi, yol ve kaldırım düzenlenmesi ile ilgili incelemelerde bulunduk. Hem Şükraniye, hem de Anadolu ve Duaçınarı kısmında yapılacak düzenlemeler ile alt geçidin daha verimli bir şekilde kullanılmasını ve şehre yakışır bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağız. Alt geçidin yanı sıra Karlıdağ Caddesi üzerinde yapacağımız düzenlemelerle cephe sağlıklaştırma noktasında çalışmalar da yapacağız” ifadelerini kullandı.

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